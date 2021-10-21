Врач объяснил необходимость масок для детей в общественных местах

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что детям необходимо носить медицинские маски в общественных местах.

«Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет», - отметил Поздняков.

По словам врача, вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового, передает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что у детей уровень выделения вируса ниже, чем у взрослых.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 может протекать заметно легче и быстрее в случае, если в момент заражения больной находился в маске.

В таком случае в организм проникнет меньшая доза возбудителей коронавирусной инфекции.