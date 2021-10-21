В России могут ввести дополнительное условие для потребительских кредитов

Российские власти хотят законодательно обязать банки и микрофинансовые организации высчитывать показатель предельной долговой нагрузки для россиян, которые обращаются за потребительским кредитом на сумму от десяти тысяч рублей. Предлагается сообщать заемщикам о тяжести выплат кредитов, передают «Известия».

Законопроект разработан при поддержке Центробанка, он будет рассмотрен Госдумой в октябре.

По задумке, показатель предельной долговой нагрузки покажет заемщику, какую часть дохода он будет направлять на погашение задолженности. Предполагается, что это позволит гражданину трезво оценить свои возможности и задуматься о необходимости кредита.

Ранее юрист Алексей Гавришев объяснил, как банк может «наказать» за досрочное погашение кредита.

По словам эксперта, заемщик должен оповестить банк о своем намерении за 30 дней, если данный пункт не прописан в договоре.