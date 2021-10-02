В акваториях Финского залива загорелся катер с людьми на борту

В Санкт-Петербурге в акваториях Финского залива загорелся катер. По предварительным данным, в результате пожара на судне упали в воду два человека.

«По предварительным данным, 2 человека в связи с возгоранием оказались в воде, силами МЧС они спасены», - сказано в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram.

Городская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения вблизи яхт-клуба «Балтиец» закона в сфере безопасности. Будут выяснены все обстоятельства и причины происшествия и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Петербурге катер ушел под воду от столкновения с опорой моста. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.