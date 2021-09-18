В Санкт-Петербурге катер столкнулся с опорой Кантемировского моста и затонул
Пострадавших в настоящий момент осматривают сотрудники скорой медицинской помощи.
© Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
В Санкт-Петербурге катер Bayliner столкнулся с опорой Кантемировского моста. Об этом сообщили в МЧС.
Инцидент произошел в 05:53 утра в Петроградском районе.
Пострадавших в настоящий момент осматривают сотрудники скорой медицинской помощи.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.