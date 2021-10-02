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Жителям одного из подъездов дома, пострадавшего от взрыва газа, разрешили вернуться в квартиры

Елизавета Потейчук
13:56 02.10.2021
По результатам обследования дома на улице Гайдара жителям подъезда №9 разрешили вернуться в свои квартиры, сообщил глава Нижнего Новгорода.
Жителям одного из подъездов дома, пострадавшего от взрыва газа, разрешили вернуться в квартиры
© Фото: СК РФ
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После обследования жилого дома на улице Гайдара Автозаводского района, от хлопка газа в котором пострадали два человека, эвакуированным жителям одного из подъездов разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«По итогам обследования дома жильцам подъезда №9 уже разрешено вернуться в свои квартиры. Остальные находятся в пункте временного размещения, они обеспечены горячим питанием и медикаментами, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - рассказал Шалабаев.

Решение о возвращении жителей другого подъезда в свои квартиры будет принято после осуществления мероприятий, направленных на ликвидацию последствия аварии, и дополнительного обследования дома. Жильцы, квартиры которых пострадали от взрыва в большей степени, будут временно проживать в гостинице, говорит глава города. При этом, добавил Шалабаев, ремонтные работы в квартирах будут проведены за счет административного бюджета.

Ранее стало известно, что эвакуированных людей из дома, где произошел газовый хлопок, разместили в здании школы №58. Их обеспечили всем необходимым и оказали медицинскую и психологическую помощь.

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