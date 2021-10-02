Первые снимки поверхности Меркурия передал аппарат BepiColombo

Аппарат Европейского космического агентства BepiColombo передал на Землю снимки поверхности Меркурия. Снимок сделан с высоты 200 километров. В ходе полета аппарат сделает еще несколько снимков и соберет данные о первой планете от Солнца.

«Сегодня BepiColombo совершит первый из шести подлетов к Меркурию, изменяя свою траекторию. Главная задача аппарата - остаться на орбите планеты и не "упасть" в Солнце», - сообщает агентство.

Ранее китайские ученые, изучая полученный лунный грунт, обнаружили удивительные особенности места, где приземлился аппарат «Чанъэ-5». В распоряжении ученый имелось два килограмма грунта спутника Земли.