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Огненный «ковер»: кадры масштабных маневров стран-участниц ОДКБ «Взаимодействие-2021»

Анатолий Бородкин
05:00 21.10.2021
Всего в масштабных совместных учениях стран-участниц ОДКБ на полигоне Харб-Майдон задействованы более четырех тысяч военнослужащих и 500 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Совместные учения с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора коллективной безопасности «Взаимодействие-2021» проходят в Таджикистане. Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отрабатывают совместные действия по отражению атаки условных террористов. В учениях задействованы тяжелая бронетехника и авиация.

Пара ударных Ми-24 ракетами класса «воздух-поверхность» срывают планы условного неприятеля на стремительный прорыв. Вертолеты снова и снова заходят для атаки на вражеские позиции. И утюжат их, не дают возможности для маневра. Пока противник в буквальном смысле прижат к земле каруселью авиационной, на передовой начинает кружится карусель артиллерийская.

Правнуки легендарных «Катюш» - реактивные системы «Град» российской военной базы в Таджикистане огненным ковром с правого фланга укладывают выпущенные из пеналов снаряды - карандаши и пробивают брешь для контратаки тяжелой бронетехники объединенной группировки.

Танки Т-72 вклиниваются, занимают плацдарм, отсекают фланги от центра, дробят линию обороны еще недавно атаковавшего незаконного формирования, а по его стратегическим объектам - складам с боеприпасами, укрепленным узлам связи и командному пункту «работает» ствольная артиллерия вооруженных сил Республики Таджикистан.

Всего в масштабных совместных учениях стран-участниц ОДКБ на полигоне Харб-Майдон в предгорьях Памира, недалеко от границы с Афганистаном задействованы более четырех тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргыстана, а также 500 единиц техники. По легенде, в тыл к условному противнику из транспортника Ил-76 высаживается подразделение российских ВДВ.

Ну а с земли российских десантников поддерживают коллеги. Штурмовое подразделение вооруженных сил Казахстана с боем прорывается к занятому квадрату на БТР. Боевое слаживание подразделений объединенного контингента продолжится до конца недели сразу на нескольких полигонах Таджикистана. За это время военнослужащим шести стран предстоит обкатать еще несколько боевых сценариев, подготовленных руководством учений.

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