В Таджикистане стартовали сразу три учения сил ОДКБ близ афганской границы

В Таджикистане, на полигоне Харб-Майдон, стартовали сразу три учения коллективных сил ОДКБ близ афганской границы. Это специальные учения «Эшелон-2021» и «Поиск-2021», а также совместные учения «Взаимодействие-2021».

К совместным маневрам привлекли 4 000 человек и более 500 единиц техники. Практические действия проводятся недалеко от афганской границы, на полигонах Момирак и Харб-Майдон.

Группировка Коллективных сил ОДКБ приступила к отработке задач сразу после получения оперативной директивы. Стартовала подготовка совместной операции по локализации вооруженного конфликта на границе, связанного с попытками проникновения условных боевиков.

Активная часть учений «Взаимодействие-2021» состоится 23 октября.