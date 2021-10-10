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Названы популярные, но опасные сочетания продуктов

Анна Касаткина
05:17 10.10.2021
Специалисты советуют не пить много кофе с молоком, а также не увлекаться овощным салатом из огурцов и помидоров.
Названы популярные, но опасные сочетания продуктов
© Фото: pixabay
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Привычные сочетания продуктов могут доставлять дискомфорт организму, часто именно с этим связаны различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Так, многие люди плохо переносят мясо с картошкой или макаронами. По словам специалиста, это связано с тем, что мясо переваривается в основном в желудке, а крахмалистые продукты - главным образом в кишечнике. По той же причине не каждый может спокойно есть пельмени, уточнила Соломатина.

По ее словам, врачи не рекомендуют увлекаться салатом из огурцов и помидоров, однако это индивидуально: многие люди прекрасно себя чувствуют после такого блюда.

Диетолог также посоветовала не пить много кофе и чая с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов.

«Если одну чашечку выпить - ничего такого не произойдет. Если в больших количествах, то кофе, как и крепкий чай, будет связываться с белками молока, и это затруднит пищеварение», - объяснила Соломатина.

Ранее эксперт перечислила продукты, от которых лучше отказаться пожилым людям.

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