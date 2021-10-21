Диетолог рассказала, кому нельзя есть чеснок

Популярный у сторонников народной медицины чеснок полезен далеко не всем. Об этом рассказала семейный врач и диетолог Анна Ивашкевич. Несомненно, уверена она, чеснок полезен для большинства людей, если его употреблять в умеренных количествах. Благодаря своему составу он отлично укрепляет иммунитет в сезон простуд.

«Чеснок является стимулятором иммунной системы. Плюс к этому в нем содержится достаточно весомое количество цинка, что помогает нам противостоять вирусам», - объяснила Ивашкевич в беседе с радио Sputnik.

Однако, есть целый список заболеваний, многие из которых хронические, при которых от употребления чеснока лучше отказаться вовсе.

«В день это будет пара долек. Но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество - это много. Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке», - добавила семейный врач.

Ранее специалист по питанию и диетологии Вейсель Джиерли предостерег от употребления блюд, в которых используются сразу и репчатый лук и чеснок. По мнению специалиста, в противном случае возможно несварение желудка, а также появление пятен на коже и головокружение.