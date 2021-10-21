Циклон «средиземноморского происхождения»: в Москве придет неожиданное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и области в четверг, 21 октября, ожидается температура до 15 градусов тепла из-за прихода циклона «средиземноморского происхождения».

«Днем +13...+14 °С. В пятницу даже до +15 °С в Московской области, в ночь в пятницу - +9...+11 °С, это примерно на 8...9 °С выше многолетних значений», - подчеркнул синоптик, передает ТАСС.

Циклон несет теплый воздух с юга, на его периферии будет находиться Москва.

Ранее синоптики рассказали, что погодные условия на территории европейской части России в ближайшие несколько дней будут меняться с калейдоскопической скоростью. Так, в Москве метеорологи прогнозируют мокрый снег и ветер.

Уточнялось, что в четверг, 21 октября, снежный шторм охватит практически всю европейскую территорию страны, особенно ее центральную часть.