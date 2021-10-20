Синоптики пообещали россиянам «погодный калейдоскоп»

Погодные условия на территории европейской части России в ближайшие несколько дней будут меняться с калейдоскопической скоростью. Об этом 20 октября сообщили специалисты центра «Фобос».

По информации экспертов, накануне в этой части страны выпал первый снег, однако в среду на западе осадки перейдут в дожди. На узкой полосе от Мурманской области до Черноземья, включая столицу, снегопады все-таки сохранятся.

В Москве метеорологи прогнозируют мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге порывы достигнут 17 метров в секунду. В четверг шторм охватит практически всю европейскую территорию страны, особенно ее центральную часть.

«Вслед за циклоном, вызвавшим похолодание, сразу же идет еще один атлантический вихрь. Но в его зоне распространяется очень теплый воздух, и уже в пятницу от арктического вторжения не останется и следа», - отметили специалисты «Фобоса».

Кроме того, синоптики обещают, что в центральных регионах РФ температура превысит 10 градусов тепла, а на юге ожидается потепление до 20 градусов.