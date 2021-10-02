Эксперт увидел «американский след» в ситуации с Саакашвили в Грузии

В связи с последними событиями вокруг персоны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили появляются некоторые вопросы к украинскому руководству. Таким образом высказался руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в интервью «Звезде».

«Каким образом гражданин Украины, являющийся там крупным государственным чиновником, нелегально проникает в другую страну, болтается там неизвестно где, призывает народ приходить на выборы, избирать какую-то определенную партию. Это же нонсенс вообще», - отметил специалист.

Он выразил мнение, что вся история с приездом бывшего грузинского лидера в страну не обошлась без кураторства со стороны американских коллег.

«Не решился бы он на такое дело, на мой взгляд», - обозначил специалист.

Чачия подметил, что приезд Саакашвили безусловно мобилизует его электорат, который является хоть и небольшим, но прочным, консолидированным и агрессивным. И это не сможет не сказаться на ближайших выборах.

«Я думаю, это прибавит им и агрессивности и напористости. И это вот так называемое болото людей, которые не определились и которым обрыдла эта нынешняя абсолютно недееспособная, некомпетентная власть… Эта масса людей не определившихся, которые вообще бы не пошли на эти выборы - они все равно пойдут», - указал эксперт.

Он подметил, что неопределившиеся граждане Грузии доведены политической ситуацией в стране до такого состояния, что уже думают: «да ладно, пусть кто будет, лишь бы этих не было». Так же, по словам специалиста, в свое время сам Саакашвили приходил к власти.

«Нынешняя власть добилась того, к чему закономерно должно было привести это ее поведение - бесхребетное, неквалифицированное и глупое, я бы даже сказал. А здесь, Миша проявил мужество, приехал, вернулся, сдержал свое слово. И это не может не вызывать симпатию, конечно, у какой-то части общества… Тем более взяли, посадили его в изолятор. Это тоже вызывает сочувствие у какой-то части населения. Я думаю, что это прибавит шансов для его партии на выборах», - заявил Чачия.

Эксперт добавил, что сомневается в возможности назначения Саакашвили реального тюремного срока в связи с приездом.

«Срок грозит какой-то порядка трех лет, но я думаю, что есть определенная договоренность с президентом, чтобы она его помиловала. Я думаю, что так. Потому что она в последнее время “крутила хвостом”, несколько раз упоминала, что нам надо быть милосердными, в том числе и по отношению к Саакашвили...В тюрьму его, конечно, не посадят. Если в этом заинтересованы американские спецслужбы, то они, естественно, не допустят никакой тюрьмы и никакого судебного процесса. И то, что парочка американских сенаторов выступила с тем, что мол мы не будем вмешиваться, если Саакашвили арестуют, мы не будем требовать его освобождения - это ни о чем не говорит», - отметил он.

Специалист предположил, что американская сторона могла быть заинтересована в том, чтобы в Грузии, где недовольство властями может привести к социальному взрыву при котором неизвестно, кто окажется «у руля», симпатии населения склонились к уже проверенному человеку - прогнозируемому «своему парню» Саакашвили.

«Вдруг какой-нибудь придет с пророссийской ориентацией, например. Потому что запрос на это есть в обществе очень сильный… Или же это какая-то большая игра, которая ведется с тем, чтобы создать еще один очаг напряженности у южных границ России», - выразил мысли Чачия.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует задержанного в Тбилиси своего предшественника на посту - бывшего главу государства Михаила Саакашвили. Она также добавила, что все едины перед законом.