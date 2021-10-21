Один человек погиб: в Москве произошел пожар в многоэтажном доме

В МЧС сообщили, что в многоэтажном доме в Москве произошел пожар. В результате трагедии один человек погиб, 16 спасены.

В четверг, 21 октября, в 21.49 поступило сообщение о пожаре по адресу Булатниковский проезд, дом 6, корпус 1. В ведомстве сообщили, что загорелись две квартиры на седьмом этаже. Общая площадь пожара - 35 квадратных метров.

«Из дома были спасены 16 человек, из них двое детей. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В 22.27 пожар был локализован, а в 22.32 - ликвидирован.

Накануне сообщалось о крупном пожаре на стройке в Новой Москве. Возгорание произошло на площади 400 квадратных метров.