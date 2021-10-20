Огромные клубы дыма: жители Новой Москвы публикуют кадры пожара на стройке

Жители Новой Москве публикуют кадры пожара на стройке. Возгорание произошло на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В поселении Внуковское на стройке напротив бульвара Андрея Тарковского в районе дома 6 произошел пожар. Горят бытовки на площади 400 кв. м», - говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном ГУ МЧС агентству сообщили, что возгорание удалось локализовать. Данные о пострадавших на данный момент не поступали.