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Огромные клубы дыма: жители Новой Москвы публикуют кадры пожара на стройке

Анна Назайкина
14:33 20.10.2021
Как сообщается, возгорание удалось локализовать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: msalexandrova, ВКонтакте
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Жители Новой Москве публикуют кадры пожара на стройке. Возгорание произошло на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В поселении Внуковское на стройке напротив бульвара Андрея Тарковского в районе дома 6 произошел пожар. Горят бытовки на площади 400 кв. м», - говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном ГУ МЧС агентству сообщили, что возгорание удалось локализовать. Данные о пострадавших на данный момент не поступали.

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