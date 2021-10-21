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Путин: РФ готова начать поставки по «Северному потоку - 2» на следующий день после разрешения регулятора

Вадим Синицын
20:06 21.10.2021
Глава государства отметил, что увеличение поставок газа возможно, но все зависит от разрешения регулятора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Büttner ZB Globallookpress
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Российская Федерация готова приступить к поставкам газа по «Северному потоку – 2» на следующий день после получения разрешения от регулятора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.

Глава государства отметил, что увеличение поставок газа возможно, но все зависит от разрешения регулятора. 

«Первая труба заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка. 17,5 миллиардов кубических метров», - сказал Путин.

Президент также напомнил о преимуществах «Северного потока – 2». В проекте используются современные трубы и технологии, что позволяет в 5,6 раз сократить выбросы в сравнении с транзитом по ГТС Украины.

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