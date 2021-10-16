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США готовятся провести ракетный пуск в районе Тихого океана

Валентина Пескова
21:06 16.10.2021
Судя по координатам, дальность полета будет составлять около 2 тысяч километров.
США готовятся провести ракетный пуск в районе Тихого океана
© Фото: defense.gov
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В районе Тихого океана с 20 по 29 октября США планируют произвести запуск неизвестной ракетной системы. Как следует из навигационного предупреждения для пилотов и мореплавателей, пуск должен быть произведен с полигона на острове Кадьяк.

Ракетный полигон у южного побережья Аляски в районе американского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) активно используется Пентагоном для тестирования военных систем, в том числе противоракетных, пишет «Интерфакс». Также он предназначен для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.

Судя по координатам, дальность полета будет составлять около 2 тысяч километров.

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