США готовятся провести ракетный пуск в районе Тихого океана

В районе Тихого океана с 20 по 29 октября США планируют произвести запуск неизвестной ракетной системы. Как следует из навигационного предупреждения для пилотов и мореплавателей, пуск должен быть произведен с полигона на острове Кадьяк.

Ракетный полигон у южного побережья Аляски в районе американского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) активно используется Пентагоном для тестирования военных систем, в том числе противоракетных, пишет «Интерфакс». Также он предназначен для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.

Судя по координатам, дальность полета будет составлять около 2 тысяч километров.