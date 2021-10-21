«Себя уважать»: Путин рассказал о сути «мягкой силы» России

Главный принцип российской «мягкой силы» это уважение к себе, своей стране и культуре. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что при этом не нужно никому ничего доказывать. Именно так, по мнению президента можно сделать «мягкую силу» по-настоящему эффективной.

«Себя уважать – вот это главное. Не нужно из кожи лезть вон, чтобы кому-то доказывать, что мы хорошие, ну не надо этого делать. Вот это самое главное. Относиться с уважением к себе, к своей истории, своей культуре, и люди к вам потянутся», – сказал глава государства во время Валдайского форума.

Также во время ответа на вопрос, президент заявил, что не думает о своей роли в истории, потому что это может помешать принятию решений. Главными результатами своей работы за годы президентства Путин считает сокращение числа бедных, восстановление экономики, борьбу с терроризмом и многое другое.