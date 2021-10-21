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Путин заявил, что США за 20 лет в Ираке и Афганистане не достигли ни одной из целей

Тимур Шерзад
18:10 21.10.2021
По словам президента, Соединенные Штаты при интервенции в Ирак и Афганистан не только понесли, но и нанесли сами немалый урон. Ситуация от этого только ухудшилась. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: U.S. Army
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Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты за 20 лет пребывания в Ираке и Афганистане не достигли ни одной из поставленных целей.

«Два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, не сопоставимых с ней вообще ни по одному параметру. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни дной из целей, которые она перед собой ставила двадцать лет назад», - отметил Путин на Валдайском форуме в Сочи. 

Он добавил, что США при этом не только понесли, но и нанесли сами немалый урон. Ситуация от этого только ухудшилась. 

По словам президента, если раньше победитель в войне брал на себя ответственность за происходящее в стране и строил там государственность - как, например, Северный Вьетнам, победив Южный Вьетнам и США и объединил страну.

Теперь же зачастую такого может и не наблюдаться - примером тому, как заметил Путин, служат кампании Соединенных Штатов Ираке и Афганистане. Кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель или не хочет или не может обеспечить мирное строительство, и только усугубляет опасный для мира вакуум. 

Также Владимир Путин назвал текущее состояние мира продуктом неудачи «Холодной войны». 

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