Путин заявил, что США за 20 лет в Ираке и Афганистане не достигли ни одной из целей

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты за 20 лет пребывания в Ираке и Афганистане не достигли ни одной из поставленных целей.

«Два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, не сопоставимых с ней вообще ни по одному параметру. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни дной из целей, которые она перед собой ставила двадцать лет назад», - отметил Путин на Валдайском форуме в Сочи.

Он добавил, что США при этом не только понесли, но и нанесли сами немалый урон. Ситуация от этого только ухудшилась.

По словам президента, если раньше победитель в войне брал на себя ответственность за происходящее в стране и строил там государственность - как, например, Северный Вьетнам, победив Южный Вьетнам и США и объединил страну.

Теперь же зачастую такого может и не наблюдаться - примером тому, как заметил Путин, служат кампании Соединенных Штатов Ираке и Афганистане. Кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель или не хочет или не может обеспечить мирное строительство, и только усугубляет опасный для мира вакуум.

Также Владимир Путин назвал текущее состояние мира продуктом неудачи «Холодной войны».