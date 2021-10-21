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Путин объяснил, почему не поддерживает идею обязательной вакцинации от COVID-19

Ян Брацкий
21:58 21.10.2021
Глава государства напомнил, что сегодня есть только два варианта развития событий - или переболеть, или вакцинироваться.
Путин объяснил, почему не поддерживает идею обязательной вакцинации от COVID-19
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции. По мнению главы государства, любую «обязательность» можно легко обойти.

«Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать», - предположил Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.

Тем не менее, напомнил президент, региональные власти имеют полное право вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан по рекомендации главных санитарных врачей. Однако, здесь также не может быть никаких навязываемых решений.

«Известная фраза, что над законами думают сотни и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать, убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь, - сказал Путин.

Президент добавил, что сегодня есть только два варианта развития событий почти для каждого человека - или переболеть, или вакцинироваться.

Рассуждая об отношении к вакцинации от COVID-19, Путин отметил, что многие иностранцы специально приезжают в Россию, чтобы получить прививку «Спутником V», потому что считают российскую вакцину более безопасной и эффективной.

Ранее профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов напомнил, что в России продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. По словам врача, подъем новой волны коронавируса этой осенью совпал с сезонным ростом заболеваемости гриппом. Специалист советует тем, кто около полугода назад переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от нее, отдать предпочтение прививке от гриппа.

Ну а если человек был ранее вакцинирован против COVID-19 и с тех пор прошло полгода, то тогда сначала рекомендовано делать вакцину против гриппа, а через месяц - против коронавирусной инфекции. 

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