«Мешает принимать решения»: Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, так как это может помешать принятию решений. Так глава государства высказался в ходе выступления на Валдайском форуме.

«Вы знаете, я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться - нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне», - сказал Путин.

Среди основных результатов своей работы за годы президентства Путин назвал сокращение числа бедных, восстановление экономики, борьбу с терроризмом, приведение региональных уставов в соответствие с федеральным законодательством и многое другое.