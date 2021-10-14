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Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

Анна Берестовая
02:03 14.10.2021
Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на следующий президентский срок.
Путин ответил на вопрос о возможном преемнике
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин не стал каким-либо образом высказываться относительно своего будущего преемника. В беседе с журналисткой американского канала CNBC Хедли Гэмбл, поинтересовавшийся мыслями российского лидера относительно того, кто займет его должность в будущем, Путин указал, что на подобного рода вопросы предпочитает не отвечать.

«Это мой традиционный ответ», - добавил он.

Президент подметил, что до следующих выборов на пост главы государства остается еще довольно много времени. Он указал, что обсуждение данной темы действует дестабилизирующе, чего стране совсем не требуется.

«Ситуация должна быть спокойная, стабильная, с тем чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», - отметил президент.

При этом Путин объяснил, что в соответствии с Конституцией РФ он имеет право баллотироваться на следующий срок. Тем не менее, согласно словам российского лидера, на этот счет никаких решений принято пока не было.

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