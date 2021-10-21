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«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин пошутил про попытки ограничить суверенитет РФ в Арктике

Ян Брацкий
20:51 21.10.2021
Президент России напомнил, что официальная Москва действует в Арктике на основе документов, признанных на международном уровне.
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин пошутил про попытки ограничить суверенитет РФ в Арктике
© Фото: Росатом
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Если европейские страны будут пытаться ограничить действия Российской Федерации в Арктике, то получится ситуация как в сказке с волком - «мерзни, мерзни, волчий хвост».

Так глава государства Владимир Путин пошутил про попытки некоторых стран ограничить суверенитет Москвы в арктическом регионе. Свое мнение президент высказал в ходе выступления на Валдайском форуме.

Кроме того, президент напомнил, что в Арктике работают документы, признанные на международном уровне. Они подтверждают законные права России в этом регионе. Путин также оценил попытки ограничить российское присутствие в Арктике, в том числе на уровне энергетики.

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