«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин пошутил про попытки ограничить суверенитет РФ в Арктике

Если европейские страны будут пытаться ограничить действия Российской Федерации в Арктике, то получится ситуация как в сказке с волком - «мерзни, мерзни, волчий хвост».

Так глава государства Владимир Путин пошутил про попытки некоторых стран ограничить суверенитет Москвы в арктическом регионе. Свое мнение президент высказал в ходе выступления на Валдайском форуме.

Кроме того, президент напомнил, что в Арктике работают документы, признанные на международном уровне. Они подтверждают законные права России в этом регионе. Путин также оценил попытки ограничить российское присутствие в Арктике, в том числе на уровне энергетики.