«Пусть попробуют»: Путин о попытках ограничить Россию в Арктике

Путин оценил попытки других стран ограничить суверенитет РФ в Арктике. Свое мнение о ситуации в Арктическом регионе президент высказал в ходе выступления на Валдайском форуме.

Президент напомнил, что в Арктике работают документы, признанные на международном уровне. Они подтверждают законные права России в этом регионе.

«Если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться нашей собственной территорией… То это покушение с неугодными средствами», - сказал президент.

Путин также оценил попытки ограничить российское присутствие в Арктике, в том числе на уровне энергетики.