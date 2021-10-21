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Путин прокомментировал дело Медведчука

Майя Мусиенко
20:03 21.10.2021
Политика обвиняют в госизмене, но он не крал и не передавал никаких секретных данных, подчеркнул президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука обвиняют в госизмене на Украине, но на самом деле его за открытую политическую позицию. Такое заявление в четверг сделал президент России Владимир Путин, в ходе выступления на заседании международного клуба «Валдай».

«Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины», – отметил глава государства.

Медведчуку грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. 12 октября решением Печерского районного суда в Киеве он был отправлен под домашний арест до 7 декабря. Сразу после этого политик заявил, что украинские власти пытаются бороться с оппозицией, предпринимая меры по незаконной фабрикации дела.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука, если бы он был гражданином РФ. Однако политик резко ответил на предложение главы государства, подчеркнув, что его единственное гражданство – украинское.

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