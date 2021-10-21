Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Недопустимо»: Путин высказался о попытках обвинить СССР в развязывании Второй мировой

Майя Мусиенко
19:57 21.10.2021
Президент посоветовал изучать документы по этой теме и разбираться во всем на уровне экспертов.
«Недопустимо»: Путин высказался о попытках обвинить СССР в развязывании Второй мировой
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Ставить нацистскую Германию и Советский Союз на одну ступень в вопросе развязывания Второй мировой войны совершенно недопустимо. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи.

«У нас много претензий к правителям страны с 1917 по 90-е годы – это очевидные вещи. Но ставить на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50 – это абсолютно недопустимо. Это ложь!», – заявил президент.

По словам российского лидера, он исследовал множество архивных документов, подтверждающих, что советское правительство, в том числе Иосиф Сталин, боролось за предотвращение Второй мировой, а также сохранение Чехословакии, ее суверенитета. Тем не менее, Путин отметил, что с пониманием относится к сегодняшней позиции Польши.

«Но вы же поучаствовали вместе с Германии в разделе Чехословакии. А потом все сваливать на Советский Союз. Но это просто не соответствует реалиям и действительности. Что, разве Советский Союз напал на Германию? Нет! Да, ну, были эти секретные договоренности между Германией и СССР. Но в Брест-то советские войска вошли тогда, когда там уже немецкие войска стояли. Немецкие просто подвинулись, а Красная армия вошла», – сказал глава государства.

Российский президент призвал не политизировать эту тему, а спокойно изучить документы и разобраться во всем на уровне экспертизы. Он также заявил, что Россия не позволит обвинять Советский Союз в том, в чем не было его вины.

Ранее Путин отметил, что ему не хотелось бы разрушать основу при реформировании ООН, хотя перемены, по его словам, необходимы.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:06 В стране и мире
Видео
Путин: РФ готова начать поставки по «Северному потоку - 2» на следующий день после разрешения регулятора
16:05 В стране и мире
Видео
Появились кадры избиения охранником магазина школьника в Новосибирске
19:21 В стране и мире
Видео
Путин объяснил свое отношение к закону об иноагентах
18:11 В стране и мире
Видео
Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны
13:30 В стране и мире
Видео
Игрок Team Spirit рассказал, что Шойгу поздравил его с победой на ЧМ по Dota 2
Популярное
Видео
Пушистый лазутчик: енот пробрался в московскую квартиру
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
В США перечислили пять самых опасных боевых систем и комплексов России
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Видео
В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.