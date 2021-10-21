«Недопустимо»: Путин высказался о попытках обвинить СССР в развязывании Второй мировой

Ставить нацистскую Германию и Советский Союз на одну ступень в вопросе развязывания Второй мировой войны совершенно недопустимо. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи.

«У нас много претензий к правителям страны с 1917 по 90-е годы – это очевидные вещи. Но ставить на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50 – это абсолютно недопустимо. Это ложь!», – заявил президент.

По словам российского лидера, он исследовал множество архивных документов, подтверждающих, что советское правительство, в том числе Иосиф Сталин, боролось за предотвращение Второй мировой, а также сохранение Чехословакии, ее суверенитета. Тем не менее, Путин отметил, что с пониманием относится к сегодняшней позиции Польши.

«Но вы же поучаствовали вместе с Германии в разделе Чехословакии. А потом все сваливать на Советский Союз. Но это просто не соответствует реалиям и действительности. Что, разве Советский Союз напал на Германию? Нет! Да, ну, были эти секретные договоренности между Германией и СССР. Но в Брест-то советские войска вошли тогда, когда там уже немецкие войска стояли. Немецкие просто подвинулись, а Красная армия вошла», – сказал глава государства.

Российский президент призвал не политизировать эту тему, а спокойно изучить документы и разобраться во всем на уровне экспертизы. Он также заявил, что Россия не позволит обвинять Советский Союз в том, в чем не было его вины.

Ранее Путин отметил, что ему не хотелось бы разрушать основу при реформировании ООН, хотя перемены, по его словам, необходимы.