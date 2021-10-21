В стране и мире Путин призвал упросить выдачу гражданства РФ зарубежным соотечественникам Вадим Синицын В вопросах получения российского гражданства законодательство страны должно быть более либеральным, отметил президент. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать инструмент предоставления соотечественникам гражданства РФ. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на Валдайском форуме, отвечая на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян. В вопросах получения российского гражданства законодательство страны должно быть более либеральным. «Нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса. Это поликлиники, детские сады, рабочие места…жилье. Тем не менее, законодательство о гражданстве должно быть более либеральным, это совершенно очевидно», - сказал президент. Ранее в ходе выступления президент высказался относительно закона об иноагентах. Путин подчеркнул, что «массовой записи» в иноагенты в стране не происходит, и опасность этого сильно преувеличена. Вместе с тем глава государства отметил, что закон об иностранных агентах необходимо совершенствовать и пересматривать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика