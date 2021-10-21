Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал революцию путем к усугублению кризиса

Майя Мусиенко
18:38 21.10.2021
По словам российского лидера, попытки навязывать ценностные ориентиры лишь провоцируют обратную реакцию.
Путин назвал революцию путем к усугублению кризиса
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Ни одна из мировых революций не стоила того урона, который она нанесла человечеству. Подобное явление только усугубляет кризис, подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай» в четверг.

«Примеры нашей истории позволяют нам утверждать: революция - путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу», - заявил глава государства.

В ходе выступления президент также отметил, что попытки навязывать ценностные ориентиры в условиях непредсказуемых перспектив ведут к обратной реакции.

«С удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса. Агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий, как мама-папа, разных полов - это воспринимается на Западе как прогресс», - подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:21 В стране и мире
Путин объяснил свое отношение к закону об иноагентах
16:05 В стране и мире
Видео
Появились кадры избиения охранником магазина школьника в Новосибирске
15:26 Армия
Видео
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов армии
18:11 В стране и мире
Видео
Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны
13:30 В стране и мире
Видео
Игрок Team Spirit рассказал, что Шойгу поздравил его с победой на ЧМ по Dota 2
Популярное
Видео
Пушистый лазутчик: енот пробрался в московскую квартиру
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
В США перечислили пять самых опасных боевых систем и комплексов России
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Видео
В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.