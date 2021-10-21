Путин назвал революцию путем к усугублению кризиса

Ни одна из мировых революций не стоила того урона, который она нанесла человечеству. Подобное явление только усугубляет кризис, подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай» в четверг.

«Примеры нашей истории позволяют нам утверждать: революция - путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу», - заявил глава государства.

В ходе выступления президент также отметил, что попытки навязывать ценностные ориентиры в условиях непредсказуемых перспектив ведут к обратной реакции.

«С удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса. Агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий, как мама-папа, разных полов - это воспринимается на Западе как прогресс», - подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны.