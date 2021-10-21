Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

Модель капитализма, которая существует сейчас, исчерпала себя. С таким заявлением в четверг выступил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», – отметил глава государства.

Также президент добавил, что в мире наступила эпоха перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее. Кроме того, они коснулись одновременно всех направлений.

Глава государства также высказал мнение, что пандемия коронавируса напомнила о том, насколько хрупким является мировое сообщество.