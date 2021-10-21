«Неприятно и опасно»: девочка из Луганска рассказала о письме Генсеку ООН

Фаина Савенкова, 12-летняя жительницы Луганска, объяснила «Звезде», почему написала письмо секретарю ООН с просьбой повлиять на то, чтобы украинский сайт «Миротворец» заблокировали.

«Я просила, чтобы заблокировали сайт “Миротворец”, убрали данные всех детей и мои в том числе оттуда, а также зеркальные копии этого сайта, потому что неприятно и даже опасно то, что данные находятся на том сайте. Я думаю, что это угрожает жизни в какой-то степени... Я думаю, что детей там точно не должно быть», - сказала она.

По словам девочки, на данный момент официального ответа еще не было, однако Савенковой пришло уведомление о полученном письме.

Ранее стало известно, что офис Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша получил письмо 12-летней девочки из Луганска. Девочка ранее попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после того, как записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, заявив, что дети Донбасса имеют такое же право на детство и на мирную жизнь, как и все.

Ресурс «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из Луганской и Донецкой народных республик и других граждан. На сайте их называют «изменниками родины».