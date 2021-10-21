Замначальника Генштаба проинспектировал Военную академию связи
Александр Чайко выслушал ряд докладов начальников кафедр академии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Александр Чайко открыл научно-практическую конференцию в Военной академии связи им. С.М. Буденного в Петербурге.
Военачальник посетил выставочную экспозицию предметов из Музея Суворова. Заместителю начальника Генштаба показали редчайшие экспонаты книг о Суворове первой трети XIX века из библиотеки Академии связи.
Чайко выслушал ряд докладов начальников кафедр академии. Также ему показали лабораторию квантовой физики, где занимаются перспективными направлениями.
Рабочий визит состоялся сразу после профессионального праздника военных связистов - он отмечался вчера.