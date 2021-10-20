Без перебоев: в России отмечают День военного связиста

Минобороны опубликовало видеоролик, приуроченный ко Дню связиста. На кадрах представлена напряженная работа военнослужащих, которые в любое время года и в любой обстановке обеспечивают связь.

Современные войска связи отвечают за создание, развертывание и эксплуатацию системы связи. Она является частью управления войсками, силами и оружием. От качества связи во многом зависит эффективность применения войск и вооружения.

Накануне своего профессионального праздника военные связисты Восточного военного округа (ВВО) прошли курс тактико-специальной подготовки. Девушки-военнослужащие отработали задачи по развертыванию радиорелейных станций Р-419Л1, антенного модуля Р-431АМ, а также мобильного комплекса видеоконференцсвязи.

С начала года более 300 женщин, проходящих военную службу по контракту, завершили курс интенсивной общевойсковой подготовки в частях межвидового учебного центра Восточного военного округа.