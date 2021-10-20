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Без перебоев: в России отмечают День военного связиста

Ян Брацкий
00:19 20.10.2021
Двадцатого октября военнослужащие войск связи отмечают 102-ю годовщину со дня образования войск. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Минобороны опубликовало видеоролик, приуроченный ко Дню связиста. На кадрах представлена напряженная работа военнослужащих, которые в любое время года и в любой обстановке обеспечивают связь.

Современные войска связи отвечают за создание, развертывание и эксплуатацию системы связи. Она является частью управления войсками, силами  и оружием. От качества связи во многом зависит эффективность применения войск и вооружения.

Накануне своего профессионального праздника военные связисты Восточного военного округа (ВВО) прошли курс тактико-специальной подготовки. Девушки-военнослужащие отработали задачи по развертыванию радиорелейных станций Р-419Л1, антенного модуля Р-431АМ, а также мобильного комплекса видеоконференцсвязи.

С начала года более 300 женщин, проходящих военную службу по контракту, завершили курс интенсивной общевойсковой подготовки в частях межвидового учебного центра Восточного военного округа.

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