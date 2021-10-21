Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвала самое опасное место для «слива» личной информации

Ян Брацкий
01:54 21.10.2021
Чтобы обезопасить себя от хакерской атаки, эксперт посоветовала выбирать сложные пароли для соцсетей, не использовать один и тот же код доступа для разных аккаунтов и не делиться личной информацией с подписчиками.
Эксперт назвала самое опасное место для «слива» личной информации
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Социальные сети являются самым опасным с точки зрения «слива» личной информации местом. Об этом россиянам напомнила аналитик Мария Волгина, которая призвала пользователей к бдительности и осторожности.

Именно в социальных сетях злоумышленники могут получить интересующие их личные данные, которые потенциальная жертва публикует сама, а также атаковать один из сервисов. В этом случае, в руках взломщиков может оказаться указанная при регистрации информация о пользователе, включая пароли и логины, отметила Волгина в беседе с агентством «Прайм».

Чтобы обезопасить себя не нужно придумывать ничего сверхъестественного, считает она. Достаточно выбирать сложные пароли, использовать для разных аккаунтов в соцсетях разные коды доступа и никогда не делиться с подписчиками чувствительной информацией, например, об отпуске или поступлении крупных денежных сумм.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.