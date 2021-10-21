Эксперт назвала самое опасное место для «слива» личной информации

Социальные сети являются самым опасным с точки зрения «слива» личной информации местом. Об этом россиянам напомнила аналитик Мария Волгина, которая призвала пользователей к бдительности и осторожности.

Именно в социальных сетях злоумышленники могут получить интересующие их личные данные, которые потенциальная жертва публикует сама, а также атаковать один из сервисов. В этом случае, в руках взломщиков может оказаться указанная при регистрации информация о пользователе, включая пароли и логины, отметила Волгина в беседе с агентством «Прайм».

Чтобы обезопасить себя не нужно придумывать ничего сверхъестественного, считает она. Достаточно выбирать сложные пароли, использовать для разных аккаунтов в соцсетях разные коды доступа и никогда не делиться с подписчиками чувствительной информацией, например, об отпуске или поступлении крупных денежных сумм.