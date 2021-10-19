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Постпред РФ поставил Германии дедлайн по сертификации «Северного потока - 2»

Майя Мусиенко
17:54 19.10.2021
Берлин должен завершить процедуру к 8 января.
Постпред РФ поставил Германии дедлайн по сертификации «Северного потока - 2»
© Фото: Газпром
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Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов поставил Берлину крайний срок сертификации «Северного потока - 2», напомнив, что газопровод построен и уже частично заполнен.

«На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», - рассказал он в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Чижов отметил, что Берлин может закончить сертификацию раньше. Это, по его мнению, принесет лишь положительный результат.

«Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше - пожалуйста. Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей», - добавил он.

Ранее уполномоченная Верховной рады по делам Европейского суда по правам человека и заслуженный юрист Валерия Лутковская высказала мнение, что участие украинской госкорпорации «Нафтогаз» в сертификации российского газопровода «Северный поток - 2» вряд ли помешает процессу.

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