Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит президенту РФ своим решением повысить предельный возраст пребывания на военной службе высших чинов, сообщается на сайте нижней палаты.

Речь идет о маршалах, генералах армии и адмиралах флота. Сейчас возрастная планка для них - 65 лет, а новый контракт с ними может заключаться до 70 лет.

Отмечается, что нововведения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на службе профессионалов с большим опытом.

Ранее сообщалось, что 92% депутатов Госдумы или вакцинированы от COVID-19, или уже и вовсе переболели новой коронавирусной инфекцией.