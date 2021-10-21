Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов армии
Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для них составляет 65 лет, новый контракт может заключаться до достижения возраста 70 лет.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит президенту РФ своим решением повысить предельный возраст пребывания на военной службе высших чинов, сообщается на сайте нижней палаты.
Речь идет о маршалах, генералах армии и адмиралах флота. Сейчас возрастная планка для них - 65 лет, а новый контракт с ними может заключаться до 70 лет.
Отмечается, что нововведения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на службе профессионалов с большим опытом.
Ранее сообщалось, что 92% депутатов Госдумы или вакцинированы от COVID-19, или уже и вовсе переболели новой коронавирусной инфекцией.