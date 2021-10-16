Володин: 92% депутатов Госдумы вакцинированы от COVID-19 или уже переболели

В Государственной думе сделали прививки от COVID-19 или уже имеют высокие показатели антител после успешно перенесенной инфекции 92% депутатов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Среди лидеров по количеству вакцинированных депутатов оказались «Единая Россия» и ЛДПР - там непривито всего по 5% депутатов». За ними следует «Справедливая Россия - За правду» с 10% парламентариев, которые не сделали прививки, и КПРФ с 18% невакцинированных.

«Лидеры по непривитым фракциям - "Новые люди", 30%. Это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент», - отметил Володин в интервью Дмитрию Киселеву на канале «Россия 1».

Сам политик напомнил, что вакцинирован уже в четвертый раз. Володин выразил надежду, что остальные депутаты со своей стороны также «внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой» коронавируса.