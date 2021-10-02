В стране и мире Лукашенко: в случае внешней агрессии страна станет «единой военной базой» РФ и Белоруссии Кира Тило Президент Белоруссии в интервью CNN сказал, что при внешней агрессии страна превратится в «единую военную базу РБ и РФ». © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью CNN заявил, что в случае внешней агрессии страна превратится в «единую военную базу Белоруссии и России». «Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать. Я это тоже не скрывал», - цитирует интервью «СБ. Беларусь сегодня». Ранее в МВД Белоруссии заявили, что Запад вытесняет в страну экстремистов под видом беженцев. По мнению командующего внутренними войсками Николая Карпенкова, это делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика