«Ковид есть ковид»: отец Началовой о своем состоянии после госпитализации

Композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, в беседе со «Звездой» подтвердил информацию о его госпитализации с коронавирусной инфекцией.

«Ничего особенного. Ну ковид. Самочувствие нормальное, но ковид есть ковид. Лечимся. Средней тяжести (состояние. - Прим. ред.). Как вылечат, так вылечат», - рассказал артист.

Ранее СМИ передавали, что у 64-летнего композитора Виктора Началова появились симптомы новой коронавирусной инфекции - у него отмечали кашель, плохое самочувствие и высокую температуру. После положительного теста на COVID-19 его доставили в одну из столичных больниц.

Виктор Началов до 2019 года продюсировал свою дочь-певицу. Юлия скончалась 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. По словам отца артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которая была вызвана воспалительным процессом.