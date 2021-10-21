СМИ: отца Юлии Началовой госпитализировали с COVID-19

Отец российской певицы Юлии Началовой госпитализирован с COVID-19, передает Telegram-канал Mash.

Как утверждают в СМИ, несколькими днями ранее у 64-летнего композитора Виктора Началова появились симптомы новой коронавирусной инфекции - у него отмечали кашель, плохое самочувствие и высокую температуру.

Впоследствии, по данным издания, тест на COVID-19 оказался положительным, после чего Началов был доставлен в одну из столичных больниц с сатурацией 94%. Было добавлено, что врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Виктор Началов до 2019 года продюсировал свою дочь. Юлия скончалась 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. По словам отца артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которая была вызвана воспалительным процессом.