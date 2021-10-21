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Украинская оппозиция назвала антироссийским трендом желание СНБО избавиться от термина «Великая Отечественная война»

Иван Линдеманн
14:12 21.10.2021
В партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что власти Украины пытаются подтасовать исторические факты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS, globallookpress
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«Оппозиционная платформа - За жизнь» намерена отстаивать на Украине термин «Великая Отечественная война». Об этом «Звезде» рассказал сопредседатель партии Юрий Бойко.

«Я это оцениваю как продолжение антироссийского тренда, который сформировался у сегодняшней власти. То, что эта тайная канцелярия, в которую превратился Совет национальной безопасности, будет продолжать подобного рода провокации, мы не сомневаемся. Мы единственная политическая сила, которая выступает против подобных трендов. Мы считаем, что эта попытка зачеркнуть нашу историю провалится», - отметил он.

Накануне СНБО предложил заменить термин «Великая Отечественная война» на другие варианты: «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война». Данную терминологию предложили в словаре названий и терминов, которые рекомендовано использовать «в связи с оккупацией Крыма и районов Донбасса».

В партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что власти Украины пытаются подтасовать исторические факты, но не пробуют осмыслить реальные вызовы, которые стоят перед страной.

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