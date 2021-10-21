Врачи перечислили признаки ковидного кашля

Британское издание The Mirror провело опрос среди врачей, которые рассказали, как распознать кашель, возникающий при COVID-19.

По словам медиков, около 68% заразившихся коронавирусом жаловались на сухой кашель. Специалисты напомнили, что это второй по распространенности признак COVID-19.

У зараженных этой инфекцией кашель, по словам врачей, зачастую бывает «глубоким, исходящим из легких», а также без мокроты.

При этом данный симптом может говорить и о других недугах. Они могут быть спровоцированы курением, астмой, аллергией или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Врачи посоветовали не заниматься самодиагностикой, а обратиться к специалисту.

Ранее врач Александр Чучалин рассказал, что COVID-19 поражает в первую очередь органы дыхания. Как верхний отдел, так и нижний.

Поражения нижнего отдела могут привести к развитию цитокинового шторма, шока легкого, кислородного голодания.