Вильфанд рассказал о связи низкого давления с приближением «выраженного» циклона

В Центральном федеральном округе существенно понижается давление по сравнению с предшествующими днями. Связано это с тем, что к ЦФО неуклонно приближается очень хорошо выраженный циклон. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Московский регион находится на восточной периферии этого циклона. Именно поэтому в Москве, во-первых, очень теплая погода. Во-вторых, низкое давление. По расчетам, в ближайшую ночь оно будет 730-733 мм. Это примерно на 15-18 мм ниже нормы», - уточнил он.

При этом, по словам Вильфанда, уже через несколько дней к Москве начнет приближаться антициклон, который принесет холод и повысит атмосферное давление на 25-30 мм.

Сейчас в Москве и области температура воздуха составляет до 15 градусов тепла из-за прихода циклона «средиземноморского происхождения».