Игрок Team Spirit, рассказал, что Шойгу поздравил его с победой на ЧМ по Dota 2

Игрок российской киберспортивной команды Team Spirit Александр Хертек рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу поздравил его с победой на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 - The International.

«Меня поздравил мой земляк, министр обороны нашей страны Сергей Шойгу. Он отправил телеграмму мне домой. Мне и моей семье было очень приятно, что этот великий человек нас заметил», - рассказал он на пресс-конференции.

Напомним, что 17 октября российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу в гранд-финале над командой из Китая PSG.LGD. Игра завершилась со счетом 3:2.

Team Spirit - вторая команда из СНГ и первая в России, которой удалось стать триумфатором крупнейших соревнований по Dota 2. Суммарный призовой фонд турнира составил более $40 млн. Российские киберспортсмены получат свыше $18 миллионов.

Впоследствии президент России Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой. Как отметил глава государства, российские киберспортсмены продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность.