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Подмосковье вслед за Москвой ввело новые ограничения из-за коронавируса

Светлана Иванова
13:32 21.10.2021
Доступ будет запрещен в места общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха. Разрешено только обслуживание навынос и доставка. Будут закрыты объекты розничной торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.
Подмосковье вслед за Москвой ввело новые ограничения из-за коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Московской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Воробьев. Постановление опубликовано на портале правительства Подмосковья.

«Установить в Московской области с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) нерабочие дни», - говорится в документе.

Доступ будет запрещен в места общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха. Разрешено только обслуживание навынос и доставка.
Будут закрыты объекты розничной торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.

Будут закрыты детские комнаты, зоопарки, кинотеатры, концертные залы, салоны красоты, косметические салоны, SPA-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. По запретом окажутся массовые физкультурные, спортивные  и развлекательные мероприятия.

Также во время локдауна не будут работать медицинские организации для оказания плановой стоматологической помощи. Школы Московской области с 28 октября до 7 ноября будут отправлены на каникулы в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса.

Также в регионе с 8 ноября приостановят действие социальных карт не привившихся и не переболевших жителей из групп риска. Более того, власти Подмосковья с 8 ноября рекомендуют предпринимателям и организациям принимать посетителей только по QR-кодам.

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