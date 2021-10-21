В МИД РФ предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс может стать крайне опасным шагом, это вынудит Россию принимать необходимые меры реагирования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин, говоря о перспективах членства Украины в НАТО, отмечал, что третьи страны не имеют права вето в данном вопросе, а Штаты поддерживают Киев в его устремлениях. Руденко считает, что подобные заявления не первый раз звучат из уст представителей альянса.

«Но мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги. Мы считаем, что это было бы крайне опасным шагом, который вынудил бы Россию соответствующим образом реагировать», - сказал он, подчеркивая, что любое решение вызовет последствия.

Напомним, что еще в июне лидеры Североатлантического альянса в ходе саммита в Брюсселе утверждали, что Украина в будущем может стать членом НАТО. Однако сроки возможного вступления страны в организацию озвучены не были. Кроме того, было заявлено о необходимости продолжать реформы.