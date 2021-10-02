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Президент Филиппин объявил об уходе из политики

Алексей Курильченко
11:17 02.10.2021
На пост президента страны претендует бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.
Президент Филиппин объявил об уходе из политики
© Фото: Rouelle Umali, XinHua, Globallookpress
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Филиппинский президент Родриго Дутерте заявил, что намерен уйти из политики и отказаться от участия в выборах на должность вице-президента - после двух сроков он не имеет право больше занимать пост главы страны. Об этом сообщает Reuters. Вместо Дутерте на выборах выдвинут сенатор Кристофер Го.

Ранее на пост президента свою кандидатуру выдвинул бывший боксер, ныне сенатор, Мэнни Пакьяо.

Дутерте занимал должность президента с 2016 года. В 2017 году министр обороны РФ Сергей Шойгу передал ему партии российской продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, а также армейских грузовиков.

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