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Звезду бокса Мэнни Пакьяо выдвинули кандидатом в президенты Филиппин

Алена Миронова
12:08 19.09.2021
Спортсмена выдвинули от правящей партии страны «ФДП-Лабан».
Звезду бокса Мэнни Пакьяо выдвинули кандидатом в президенты Филиппин
© Фото: Larry Burton, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Экс-боксера Мэнни Пакьяо выдвинули от правящей партии Филиппин кандидатом в президенты на выборы в 2022 году. Об этом сообщает новостная и информационная платформа Swissinfo.

Спортсмена выдвинули от правящей партии страны «ФДП-Лабан», лидером которой он является с декабря прошлого года.

Бывший боксер стал сенатором еще в 2016 году.

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