Звезду бокса Мэнни Пакьяо выдвинули кандидатом в президенты Филиппин

Экс-боксера Мэнни Пакьяо выдвинули от правящей партии Филиппин кандидатом в президенты на выборы в 2022 году. Об этом сообщает новостная и информационная платформа Swissinfo.

Спортсмена выдвинули от правящей партии страны «ФДП-Лабан», лидером которой он является с декабря прошлого года.

Бывший боксер стал сенатором еще в 2016 году.