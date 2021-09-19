Звезду бокса Мэнни Пакьяо выдвинули кандидатом в президенты Филиппин
Спортсмена выдвинули от правящей партии страны «ФДП-Лабан».
© Фото: Larry Burton, ZUMAPRESS, Globallookpress
Экс-боксера Мэнни Пакьяо выдвинули от правящей партии Филиппин кандидатом в президенты на выборы в 2022 году. Об этом сообщает новостная и информационная платформа Swissinfo.
Спортсмена выдвинули от правящей партии страны «ФДП-Лабан», лидером которой он является с декабря прошлого года.
Бывший боксер стал сенатором еще в 2016 году.