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В России установлен новый рекорд по суточному числу смертей от коронавируса

Иван Линдеманн
11:50 21.10.2021
За все время пандемии в России умерли 227 389 пациентов с COVID-19. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
В России установлен новый рекорд по суточному числу смертей от коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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За прошедшие сутки в России скончались 1036 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Этот показатель является максимальным с начала пандемии.

Впервые уровень смертей превысил одну тысячу 16 октября. После этого в сутки умирали чуть меньше пациентов. Девятнадцатого октября число летальных исходов от коронавируса достигло 1015.

За все время пандемии в России умерли 227 389 пациентов с COVID-19. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Накануне в связи с ситуацией с коронавирусом Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Сегодня в Минпросвещения рассказали, что в этот период у школьников будут каникулы.

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