Командующий ВДВ проверил строительство объектов для полка в Крыму

Объекты инфраструктуры первой очереди для нового десантно-штурмового полка в Крыму будут полностью готовы уже до конца года. Об этом доложили командующему ВДВ Андрею Сердюкову, который приехал на полуостров с инспекцией.

Во время поездки он осмотрел новый штаб, жилые корпуса для военнослужащих, столовую и контрольно-технический пункт. Кроме того, уже в следующем году строители возведут детский сад и парк.

По словам Сердюкова, все работы идут по плану и завершатся вовремя, что позволит создать отличные современные условия для десантников и их семей.