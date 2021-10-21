Командующий ВДВ проверил строительство объектов для полка в Крыму
Строящиеся объекты командующий ВДВ Андрей Сердюков посетил во время рабочей поездки в Феодосию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Объекты инфраструктуры первой очереди для нового десантно-штурмового полка в Крыму будут полностью готовы уже до конца года. Об этом доложили командующему ВДВ Андрею Сердюкову, который приехал на полуостров с инспекцией.
Во время поездки он осмотрел новый штаб, жилые корпуса для военнослужащих, столовую и контрольно-технический пункт. Кроме того, уже в следующем году строители возведут детский сад и парк.
По словам Сердюкова, все работы идут по плану и завершатся вовремя, что позволит создать отличные современные условия для десантников и их семей.