Астрономы разгадали тайну образования первых галактик во Вселенной

Астрономам удалось восстановить сценарий образования первых звезд и галактических структур в ранней Вселенной. Ученые сделали открытие, опираясь на новые изображения самых маленьких и тусклых галактик, расположенных ближе всего к Земле.

В рамках проекта SHARDS (Survey for high-z Red and Dead Sources) исследователи обратили внимание на близлежащие аналоги самых первых галактик, которые были сформированы во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Выдержки приводит РИА Новости.

Группа британских и испанских астрономов при помощи космического телескопа «Хаббл» и Большого канарского телескопа (GTC) искала в пограничных полях самые маленькие и слабые галактики в ближайшей Вселенной.

В итоге оказалось, что формирование галактик предполагает смену периодов остановки и активности, то есть проходит бурно, но прерывисто, с интенсивными короткоживущими вспышками звездообразования, вызванными такими событиями, как слияния и усиленная аккреция газа.